Trump'tan Ukrayna'ya Savaş Hatlarında Durma Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Ukrayna'ya Savaş Hatlarında Durma Önerisi

20.10.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın savaşı durdurması ve mevcut toprak durumunu kabul etmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiğini önerdi.

ABD merkezli The Daily Beast adlı internet sitesinin haberine göre, Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve Rusya ile savaşını sonlandırması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, Kiev yönetiminin mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." dedi.

Önceliğin, çatışmaların derhal durdurulması olduğunu kaydeden Trump, Ukrayna'nın "daha sonra bir şeyler müzakere edebileceğini" savundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Ukrayna'ya Savaş Hatlarında Durma Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Szymanski’den Kerem Aktürkoğlu sevinci Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci
Yağışlı hava kazaya neden oldu Bilanço ağır Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
Rusya’dan tehlikeli hamle NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış

18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:20
Mauro Icardi’ye Serie A’dan dev talip
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi’nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 18:58:45. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Ukrayna'ya Savaş Hatlarında Durma Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.