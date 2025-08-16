Trump'tan Washington'da Kısmi Geri Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Washington'da Kısmi Geri Adım

16.08.2025 06:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump yönetimi, Washington polisinin kontrolünü kısmen geri aldı ve federal işbirliği talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başkent Washington'ın idaresini şehir polisinin geri almasına müsaade etti.

Washington DC polis teşkilatının idaresine el koyma kararı alan Trump yönetimi, şehir yetkililerinin dava açması sonrasında, bu karardan kısmen vazgeçti.

Adalet Bakanı Pam Bondi, bugün görülen söz konusu davanın duruşmasının ardından, bölge polisine federal göçmenlik uygulamalarıyla işbirliği yapmaları talimatını verdi.

ABD medyası, daha önce başkentin polis teşkilatının federal hükümetin tam kontrolü altına alınması yönünde emir veren Bondi'nin yeni talimatını "kısmi geri adım" olarak değerlendirdi.

Bu arada, Bölge Yargıcı Ana Reyes, bugünkü duruşmada taraflardan uzlaşmalarını talep etti ve aksi takdirde ABD yönetiminin "yeni bir şef atamasını geçici olarak engelleyen bir mahkeme kararı" çıkaracağını belirtti.

Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ofisinden yapılan açıklamada ise göçmenlik uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı Bondi'nin yeni talimatına nasıl uyulacağı konusunda hala değerlendirme sürecinde olunduğu kaydedildi.

Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın tamamının başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Donald Trump, Donald Trump, Washington, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Washington'da Kısmi Geri Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

02:05
Alaska’dan ’barış’ çıkmadı Putin ve Trump’tan dikkat çeken ilk sözler
Alaska'dan 'barış' çıkmadı! Putin ve Trump'tan dikkat çeken ilk sözler
01:19
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü
Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 06:39:22. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Washington'da Kısmi Geri Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.