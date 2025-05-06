Trump'tan Yabancı Filmlere Gümrük Vergisi

NEW YORK, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı ülkelerde üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamasının ardından ABD'li medya ve eğlence şirketlerinin hisseleri düştü.

Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla Netflix ve Warner Bros Discovery'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş yaşarken, Paramount Global ve Walt Disney ise yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi'ne yabancı filmlere uygulanacak verginin "uygulanma sürecinin derhal başlatılması" talimatını verdiğini söyledi. Trump, "Filmlerin yeniden Amerika'da çekilmesini istiyoruz" diye ekledi.

Diğer ülkelerin filmleri mesaj ve propaganda aracı olarak kullandıklarını belirten Trump, yabancı yapımları ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi.

Bloomberg News konuya ilişkin haberinde, "Böyle bir gümrük vergisinin nasıl uygulanacağı da söz konusu filmlerin gümrük vergisi değerlemesinin nasıl yapılacağı da net değil. Hollywood stüdyolarının birçok filmine yapım aşamalarında başka ülkeler de dahil oluyor. Örneğin çekimlerin bir kısmı yabancı ülkelerde yapılabilirken, yapım sonrası çalışmalar dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştirilebiliyor" ifadelerine yer verdi.