Trump'tan Yabancı Filmlere Gümrük Vergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Yabancı Filmlere Gümrük Vergisi

Trump, yabancı filmlere %100 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı; hisselerde düşüş yaşandı.

06.05.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW YORK, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı ülkelerde üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamasının ardından ABD'li medya ve eğlence şirketlerinin hisseleri düştü.

Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla Netflix ve Warner Bros Discovery'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş yaşarken, Paramount Global ve Walt Disney ise yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi'ne yabancı filmlere uygulanacak verginin "uygulanma sürecinin derhal başlatılması" talimatını verdiğini söyledi. Trump, "Filmlerin yeniden Amerika'da çekilmesini istiyoruz" diye ekledi.

Diğer ülkelerin filmleri mesaj ve propaganda aracı olarak kullandıklarını belirten Trump, yabancı yapımları ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi.

Bloomberg News konuya ilişkin haberinde, "Böyle bir gümrük vergisinin nasıl uygulanacağı da söz konusu filmlerin gümrük vergisi değerlemesinin nasıl yapılacağı da net değil. Hollywood stüdyolarının birçok filmine yapım aşamalarında başka ülkeler de dahil oluyor. Örneğin çekimlerin bir kısmı yabancı ülkelerde yapılabilirken, yapım sonrası çalışmalar dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştirilebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Yabancı Filmlere Gümrük Vergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Özgür Özel’e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı
Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 11:38:48. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Yabancı Filmlere Gümrük Vergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.