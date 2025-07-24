Trump'tan Yapay Zeka Adımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Yapay Zeka Adımları

24.07.2025 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, ABD'nin yapay zeka yarışında Çin'i geride bırakmak için 3 başkanlık kararnamesi imzaladı.

Yapay zeka yarışında Çin'i geride bırakarak yarışı kazanmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu alandaki şirketlerin önünü önemli ölçüde açacak 3 başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da düzenlenen yapay zeka konulu bir oturumda, ülkesindeki teknolojik gelişmeleri ve Çin'le ABD arasındaki yapay zeka yarışını değerlendirdi.

Trump, ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin önünü açacak 3 başkanlık kararnamesine imza atarken, bu adımların Amerikan firmalarına Çinli firmalar karşısında avantaj sağlayacağını savundu.

"Yapay zeka yarışında Çin'in önemli ölçüde önündeyiz." ifadesini kullanan Trump, ABD'de bu alanda çalışan şirketleri ve yöneticilerini tek tek sıralayarak kendilerine teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, yapay zeka alanında Çin'le girdikleri küresel rekabeti kesinlikle kazanmaları gerektiğini ve bunun için söz konusu 3 kararnameyi imzaladığını dile getirdi.

Trump, "Bu harika insanlar, Amerika'nın dünya standartlarında altyapısını korumak için ülkemizin gerçekten işleyişini sağlıyorlar. Federal izinlerin hızlandırılması, incelemelerin kolaylaştırılması ve tüm büyük yapay zeka altyapı projelerinin inşaatının hızlandırılması için mümkün olan her şeyi yapmak üzere bu başkanlık kararnamelerini imzalıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin teknolojik üstünlüğünü sürdürmesinin yapay zeka alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgili olduğunu anlatan Trump, bu alanda çalışan şirketlere büyük iş düştüğünü ve kendilerinin bu firmalara büyük yatırım kolaylığı sağlayacaklarını vurguladı.

ABD'nin Yapay Zeka Eylem Planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında imzaladığı kararname doğrultusunda "Yapay Zeka Eylem Planı"nı dün açıklamıştı.

Yapay zeka yarışını kazanmanın Amerikan halkı için refahı, ekonomik rekabet gücünü ve ulusal güvenliği kapsayan yeni bir altın çağ başlatacağına vurgu yapılan açıklamada, planın adımlarının 3 temel başlık altında ve 90'ı aşkın federal politika eylemiyle ortaya konduğu belirtilmişti.

Açıklamada, bu temel başlıkların "inovasyonun hızlandırılması", "Amerikan yapay zeka altyapısının inşası" ve uluslararası diplomasi ve güvenlikte liderlik" olduğu aktarılmıştı.

Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki öne çıkan politikalara değinilen açıklamada, Amerikan yapay zekasının ihracı, veri merkezlerinin hızla kurulmasının teşviki, inovasyon ile uygulamanın önünün açılması ve modellerde ifade özgürlüğünün korunması gibi politikalara işaret edilmişti.

Yapay zeka ve kripto çarı David Sacks ise yapay zekanın, küresel ekonomiyi dönüştürme ve dünyadaki güç dengesini değiştirme potansiyeline sahip devrim niteliğinde bir teknoloji olduğuna dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Yapay Zeka Adımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
21:19
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
20:44
Eskişehir’de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 02:24:37. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Yapay Zeka Adımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.