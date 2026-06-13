Trump, Tren de Aragua Lideri'ni Öldürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Guerrero Flores'i Venezuela yönetiminin de desteğiyle öldürdüklerini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Tren de Aragua'nın liderinin hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
Trump, ABD ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında, Nino Guerrero takma adlı Hector Guerrero Flores'in öldürüldüğünü ve bu saldırının Venezuelalı yetkililerce koordineli şekilde düzenlendiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra aralarında Tren de Aragua'nın da yer aldığı bazı çeteleri yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.
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