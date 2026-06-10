Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Vekilini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Tulsi Gabbard'ın istifasıyla boşalan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevine vekaleten atadığı William Pulte'nin 19 Haziran'da görevi devralacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pulte'nin 19 Haziran günü vekaleten Ulusal İstihbarat Teşkilatı direktörlüğü görevine başlayacağını bildirdi.

Pulte'nin Gabbard ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirten Trump, William Pulte'nin aynı zamanda Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü ve Fannie Mae/Freddie Mac şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini de sürdüreceğini kaydetti.

Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumu sebebiyle 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Trump, Pulte'yi, Gabbard'ın istifasıyla boşalan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine vekaleten atamıştı.