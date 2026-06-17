Trump, Ulusal İstihbarat Onay Oturumunu İptal Etti - Son Dakika
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Trump, Ulusal İstihbarat Onay Oturumunu İptal Etti

17.06.2026 17:28
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Trump, Jay Clayton'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü onay oturumunu iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Jay Clayton'ın, ABD Senatosu'nda düzenlenecek planlı onay oturumunu tek taraflı olarak iptal ettiğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile ilgili Senato onay oturumunu iptal ediyoruz." ifadelerini kullanarak, Jamie McDonald'ın New York bölgesinde ABD Başsavcısı olarak onaylanmasına kadar bu oturumu yapmayacaklarını bildirdi.

Paylaşımında Trump, şimdilik William John Pulte'nin geçici Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Demokratların, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) yeniden yetkilendirilmesi konusunda gizli bir anlaşmayı ihlal ettiklerini iddia eden Trump, Senato'da Cumhuriyetçilerin de "taahhütlerini yerine getirmeyen muhalefetin tuzağına düştüklerini" savundu.

Trump, ülkede oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "Amerika'yı Kurtarma Yasası"nın (Save America Act) Senato'dan geçirilmesini talep ederek, "Bu olmadan FISA'yı onaylamayacağım." ifadelerini kullandı.

Thune'dan Demokratlara "işbirliği" çağrısı

Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri John Thune, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Jay Clayton'ın, yeni Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için "son derece nitelikli bir kişi" olduğunu belirterek "Bu hafta kendisini göreve getirmeyi dört gözle bekliyoruz." demişti.

Trump'ı "tarihte sivil bir adayın sözlü oylama veya oy birliğiyle onaylanmasını sağlamayan ilk başkan" olarak nitelendiren Thune, Demokratların, Clayton'ın göreve getirilmesinde işbirliği yapmasını umduğunu bildirmişti.

Gabbard'ın istifa duyurusu ve Trump'ın adayı

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, aralarında Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da bulunduğu toplam 18 ABD istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu bulunuyor.

Mevcut Direktör Tulsi Gabbard, Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmesi sonrası, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını duyurmuştu.

Gabbard, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gabbard'ın istifası ile boşalacak Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Jay Clayton'u aday gösterdiğini duyurmuştu.

Açıklamada Trump, "ABD Senatosunu, Jay'in adaylığını en kısa sürede onaylamaya teşvik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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