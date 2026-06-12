Trump ve Bahreyn Kralı İran Anlaşmasını Görüştü - Son Dakika
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Trump ve Bahreyn Kralı İran Anlaşmasını Görüştü

12.06.2026 01:35
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Bahreyn Kralı Al Halife, Trump ile İran anlaşması ve bölgesel konuları telefonla görüştü.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasında varılması beklenen anlaşmaya ilişkin gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı Al Halife'yi aradı. İki lider, bölgedeki son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump ve Kral Al Halife'nin, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen çabalara ilişkin gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı.

Kral Al Halife, bölgede barış ve istikrara yönelik sürdürülen çabaları ve Bahreyn'i destekleyen tutumu sebebiyle Trump'a teşekkür ve takdirlerini iletti.

Öte yandan Kral Al Halife, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni dolayısıyla Trump'ı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Bahreyn Kralı İran Anlaşmasını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Resa Akman Resa Akman:
    bölgesel dengelerin bu kadar basit konuşmalarla değişeceğini sanmıyorum arkasında daha kompleks işler var 0 0 Yanıtla
  • Müberra Khatun Müberra Khatun:
    başlığı okuyunca sanki çok önemli birşey olmuş gibi geldi ama aslında sadece telefon görüşmesi imiş yani yapacakları şeyler var mı yoksa sadece konuşacaklar mı belli değil tabi ki böyle haberler yapılıyor sürekli 0 0 Yanıtla
  • Rabia Uysal Rabia Uysal:
    güzel de bu tür görüşmelerin sonucu ne olur onu görmek lazım yani sadece konuşup da bitmesi değil mi bunun arkasında gerçek adımlar olup olmayacağı merak ettim 0 0 Yanıtla
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