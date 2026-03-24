Trump ve Hegseth'in İran Planları

24.03.2026 20:17
Trump, İran'a saldırılara destek veren ilk kişinin Savunma Bakanı Hegseth olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılardan önce yönetimi içerisinde planlarını destekleyen ilk kişinin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth olduğu mesajını verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, dün Tennessee eyaletinin Memphis kentinde yaptığı konuşmada, İran'a saldırılardan öncesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

O sırada yanında oturan Hegseth'e dönen Trump, "Pete, sanırım sesini yükselten ilk kişi sendin ve 'Haydi yapalım çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezsin.' dedin." şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırıların en büyük savunucularından biri olmasıyla dikkati çekiyor.

Saldırıların gidişatıyla ilgili basın toplantıları düzenleyen Hegseth, İran'ın balistik füze programını, insansız hava aracı üretimini ve donanmasını "yok etmeyi" amaçladıklarını vurguluyor ve saldırılara yönelik eleştiriler gerekçesiyle medyayı da hedef alıyor.

Hegseth, 19 Mart'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıların ne zaman sona erdirileceğine dair açıklama yapmamış, "kesin bir zaman aralığı belirlemek istemediklerini" ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söylemişti.

Öte yandan, Trump'ın, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance hakkında da "Vance, felsefi açıdan benden biraz farklıydı diyebilirim. Sanırım harekete geçme konusunda o kadar hevesli değildi ama yine de oldukça hevesliydi." demesi, yönetim içerisinde İran'a saldırılara ilişkin görüş ayrılığı yaşanıp yaşamadığı konusunda merak uyandırmıştı.

Ülkesinin, İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek 17 Mart'ta istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent de Trump yönetiminden bu nedenle ayrılan ilk kişi olmuştu.

Bloomberg'in 21 Mart'taki haberinde de Trump'ı İran'a saldırı konusunda ikna edenler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve medya patronu Rupert Murdoch'un önde geldiği, Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles'ın ise şüpheci yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Zonguldak’ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:28
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
