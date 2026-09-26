Trump ve Şi, yapay zeka diyaloğu ve kazaları için iletişim kanalında anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump ve Şi, yapay zeka diyaloğu ve kazaları için iletişim kanalında anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ile Şi Cinping'in 23-25 Eylül'deki zirvesinde iki ülke, yapay zeka diyaloğu ve yapay zeka bağlantılı kazalar için iletişim kanalı kurulmasında anlaştı. Yayımlanan 8 maddelik mutabakata göre diyaloğun ilk turu kasımda yapılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye yaptığı ziyarette, iki ülkenin yapay zeka konusunda diyalog başlatma ve bu teknolojiyle bağlantılı kazalar için iletişim kanalı kurulmasında anlaştıkları bildirildi.

İki ülke, Trump-Şi zirvesinin sonucu olarak 8 maddelik bir mutabakat belgesi yayımladı.

Buna göre taraflar, ilk turu kasımda yapılmak üzere iki ülke arasında yapay zeka diyaloğu başlatılması, bu kapsamda yapay zeka bağlantılı kazalar için bir iletişim kanalı kurulması konusunda anlaştı.

Yapay zeka, zirvenin önemli konu başlıklarından biri olmuştu. Zirve öncesinde New York'ta görüşmeler yapan iki ülkenin ekonomi heyetleri, yapay zekanın oluşturabileceği risklere karşı bilgi paylaşımını ve olası tehditlere ilişkin erken uyarıyı içeren bir "yapay zeka diyaloğu" başlatması konusunda fikir birliğine vardıklarını bildirmişti.

ABD'nin yapay zeka güvenliğine yönelik risklerin kontrol edilmesine odaklanan, Çin'in ise daha kapsamlı bir küresel yapay zeka yönetimi oluşturulmasını savunan yaklaşım farkları bugüne dek bir diyaloğun sürdürülmesine engel olmuştu.

İran'a uyarılar

Öte yandan, mutabakat metninde İran'ı ilgilendiren iki madde yer aldı. Trump ve Şi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi ve hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiği konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Orta Doğu'daki savaş ve İran meselesi Washington'da yapılan zirvenin önemli gündem maddelerinden biriydi. Çatışmanın küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'nda sebep olduğu kesintinin ekonomik etkileri, küresel düzeyde hissedilmeye devam ediyor. Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan İran destekli Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki yerleşimleri ele geçirmesiyle enerji nakliyesindeki kesintinin Babulmendeb Boğazı'na da sirayet etmesi olasılığı bulunuyor.

Trump ve Şi, APEC ve G20 zirvelerinde yeniden bir araya gelecek

Ziyarette Trump, Çin'in ev sahipliğinde kasımda yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne, Şi ise ABD'nin ev sahipliğinde aralık ayında düzenlenecek Grup 20 (G20) Zirvesi'ne katılma niyetini dile getirdi.

ABD ve Çin orduları, kriz iletişimini ve önleme mekanizmalarını güçlendirme konusunda anlaştı.

Liderler, ABD ile Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki ittifakını anarken, iki ülke orduları Çin'de kayıp Amerikan askerlerinin kalıntılarının aranmasında işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Taraflar, ayrıca ABD ile Çin arasındaki uyuşturucu ile mücadele işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
Donald TrumpXi JinpingYapay ZekaTeknolojiGüvenlikGüncelEnerjiEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:00
Salah kararı ülkeyi karıştırdı Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 13:22:24. #7.13#
SON DAKİKA: Trump ve Şi, yapay zeka diyaloğu ve kazaları için iletişim kanalında anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei