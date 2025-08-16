Trump ve Zelenskiy'den Güvenlik Garantileri Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump ve Zelenskiy'den Güvenlik Garantileri Görüşmesi

16.08.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ve Zelenskiy, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi konularını değerlendirecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos'ta Washington'da yapılacak görüşmede, "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" ve "toprak değişimi" dahil birçok önemli maddenin masada olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Avrupalı yetkililerin ağzından ABD medyasına yansıyan açıklamalar, Alaska Zirvesi'nde ortaya çıkan tabloyu biraz daha netleştirdi.

New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Trump'ın bu telefon görüşmelerinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" verilmesi konusunu da gündeme getirdiği ve hem Zelenskiy'nin hem de Avrupalı liderlerin buna sıcak baktığı belirtildi.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Kiev'e güvenlik garantileri verilmesine karşı çıkmadığı ancak bu garantilerin NATO şemsiyesi altında olmasını istemediği, ABD askerlerinin rol almasına ise itiraz etmediği iddiasına da yer verildi.

Öte yandan Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşması sürecinde iki ülke arasında başta Donbas bölgesi olmak üzere toprak değişimi konusunu da gündeme getirdiği kaydedildi.

Ancak toprak değişimi konusunda hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı liderlerin, Rusların kontrolündeki yerlerin Putin'e verilmesi fikrine karşı çıktıkları aktarıldı.

Putin, Ukrayna'da Rusça'nın yeniden resmi dil olmasını talep ediyor

Diğer yandan, NYT'nin haberine göre, Putin'in Trump'tan Ukrayna'da Rusça'nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri'nin güvenliğinin garanti edilmesini talep ettiği iddiası da yer aldı.

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Zelenskiy, bu görüşmeleri Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmişti.

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanması gerekir" ifadesini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Donald Trump, Donald Trump, Washington, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Zelenskiy'den Güvenlik Garantileri Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti
Mersin’de 15 bin dönüm ormanlık alan, işçiler yüzünden küle dönmüş Mersin'de 15 bin dönüm ormanlık alan, işçiler yüzünden küle dönmüş
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun
Osimhen ve Icardi’ye büyük sevgi gösterisi Tribünler adeta çıldırdı Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 21:15:43. #7.13#
SON DAKİKA: Trump ve Zelenskiy'den Güvenlik Garantileri Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.