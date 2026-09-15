Trump yapay zeka endişelerini 'koca bir yalan' diye niteledi, sektörü ekonomik motor saydı - Son Dakika
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Trump yapay zeka endişelerini 'koca bir yalan' diye niteledi, sektörü ekonomik motor saydı

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrıların ve benzer endişelerin "koca bir yalandan ibaret" olduğunu söyledi. Trump, yapay zeka ve veri merkezlerinin tarihteki en büyük ekonomik kalkınma motoru olacağını savundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisinin tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrılar ve ortaya konan benzer endişelerin "koca bir yalandan ibaret" olduğunu söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka ile ilgili açıklamalarına devam etti.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin konuya ilişkin açıklamasına atıfta bulunan Trump, "İş dünyası tarihinde, bir sektörün liderlerinin; sıkı bir şekilde uygulandığı takdirde kendilerini silinip gitmeye ve iflasa sürükleyecek düzenlemeler talep ettiğine dair bir örnek kim görmüştür?" diye sordu.

Yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi ve insanlığı yok etmesi ihtimalinin "koca bir yalandan ibaret" olduğunu söyleyen Trump, bu süreci, daha önce Rusya, Ukrayna ve kendisi hakkında yürütülen "azil kampanyalarına" benzetti.

Trump, Çin'in yapay zekanın önünü kesmek adına "hiçbir şey yapmayacağını" açıkladığını hatırlatarak, Google'ın ABD'de bu konuda izin süreçlerinin zorluğu gerekçesiyle "Finlandiya'da devasa bir tesis kurmak isteğinden" duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

"Yapay zeka ve veri merkezleri, tarihteki en büyük ekonomik kalkınma motoru olacaktır." diye yazan Trump, bunun "petrol, altın, elmas ve hatta internetten bile daha büyük bir güce" karşılık geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, görev süresi boyunca yapay zeka çalışmalarının "ustaca yönetilen o yıkıcı güçler tarafından durdurulamayacağını" vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump yapay zeka endişelerini 'koca bir yalan' diye niteledi, sektörü ekonomik motor saydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump yapay zeka endişelerini 'koca bir yalan' diye niteledi, sektörü ekonomik motor saydı - Son Dakika
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