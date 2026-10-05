Trump yapay zeka koordinasyonu için \'Süper Zeka Gücü\' adlı federal birim kurdu

WASHINGTON, 5 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yapay zeka alanındaki çalışmalarını koordine etmek üzere yeni bir federal görev gücü kurulduğunu duyurdu.

Trump pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Süper Zeka Gücü" adı verilen birimin, ABD'nin yapay zeka alanında küresel liderliğini sürdürmesini sağlamak üzere federal hükümetin çalışmalarını koordine edeceğini söyledi.

Trump, hükümetin tüketiciler, kamu yararına çalışan gruplar, dini kuruluşlar, kritik altyapı sağlayıcıları ve yapay zeka şirketleriyle olan iletişiminin de görev gücü tarafından koordine edileceğini ifade etti.

Açıklamaya göre, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, görev gücüne başkanlık yapacak.

Trump salı günü önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya gelmiş; toplantının ardından yapay zeka modellerine yönelik daha sıkı iç kontrol ve değerlendirme öngören gönüllü bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.