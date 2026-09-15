Trump, yapay zeka zirvesinde Nvidia CEO'su Huang'ı telefonla aradı - Son Dakika
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Trump, yapay zeka zirvesinde Nvidia CEO'su Huang'ı telefonla aradı

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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki All-In Summit 2026'da Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla aradı. Görüşmede veri merkezlerini "gelecek 20-25 yılın petrolü" diye nitelendiren Trump, yapay zekanın dünyayı ele geçireceği iddialarını "kandırmaca" olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka zirvesinde konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla arayıp hoparlörden "veri merkezlerinin insanları zengin edeceğini" söyledi.

CBS News haberine göre Trump, Los Angeles'ta düzenlenen yapay zeka ve inovasyon zirvesi "All-In Summit 2026" sırasında Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla aradı.

Huang, görüşmeyi salondakilerin duyabilmesi için Trump'ın sesini hoparlöre aktardı.

Trump, Huang'ın sesi hoparlöre alması sırasında espri yaparak, "Kimsenin kopyalayamayacağı en karmaşık bilgisayar çipini geliştirebiliyor ama beni nasıl hoparlöre alacağını bir türlü çözemiyor." dedi.

Görüşmede veri merkezlerini "harika" olarak tanımlayan Trump, "Veri merkezleri harika ve insanları zengin ediyor. Gelecek 20-25 yılın petrolü bu. İnternetten ve yapay zekadan çok daha büyük bir şey." ifadelerini kullandı.

Trump, yapay zekanın oluşturabileceği tehditlere ilişkin "Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca." dedi.

Veri merkezi inşasına karşı çıkanların "bunun gerçekleşmesini istemeyen pek çok kişinin ekmeğine yağ sürdüğünü" savunan Trump, bu durumun Çin menşeli olabileceğini ileri sürdü.

"Buna izin vermeyeceğiz." sözüne karşı Huang da "Haklısınız. Buna izin vermeyeceğiz, efendim." dedi.

Trump, insanların yapay zeka konusunda "dikkatli olması ve basiretli davranması" gerektiğini sözlerine ekledi.

Söz konusu görüşme, Huang'ın o sırada kaydetmekte olduğu bir podcast yayınında yer aldı.

Zirvenin ortak moderatörlerinden milyarder Chamath Palihapitiya da yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmeyi "gerçek üstü" şeklinde niteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, yapay zeka zirvesinde Nvidia CEO'su Huang'ı telefonla aradı - Son Dakika

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