Trump Yönetimi Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

ABD'de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkemeden, toplu işten çıkarmaların ardından binlerce federal çalışanın yeniden işe alınmasına yönelik federal yargıcın aldığı kararı durdurmasını istedi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, ABD yönetimi, Yüksek Mahkemeye acil bir başvuru yaparak federal yargıç William Alsup'ın kararına durdurma talep etti.

Yetkililer, başvuruda, söz konusu yargıcın, işlerine son verilen 16 bin civarındaki federal çalışanın işe yeniden alınmasına yönelik herhangi bir otoritesinin olmadığını savundu.

Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili kısa bir zaman içinde toplanarak bir karar vermesinin beklendiği kaydedildi.

San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili davada kararını 13 Mart'ta açıklamıştı.

Beyaz Sarayın, federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin olmadığını belirten Alsup, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki departmanlardan Trump yönetimi tarafından işten çıkarılanların derhal geri alınması talimatını vermişti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.