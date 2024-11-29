TSK'dan Hava Harekatı: 13 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." bilgisi verildi.