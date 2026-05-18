TSK Genelkurmay Başkanı Belçika'da

(ANKARA) - TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Belçika'daki temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'da, Brüksel Büyükelçimiz Sn. Görkem Barış Tantekin'i, Avrupa Birliği Daimi Temsilcimiz Sn. Yaprak Balkan'ı ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti."