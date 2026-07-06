TSK'nın Güçlü Kabiliyetleri Paylaşıldı - Son Dakika
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TSK'nın Güçlü Kabiliyetleri Paylaşıldı

06.07.2026 19:15
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MSB, TSK'nın modern imkanlarını ve mücadelesini vurgulayan görüntüler yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) imkan ve kabiliyetlerini yansıtan görüntüler paylaştı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir."

Kaynak: AA

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