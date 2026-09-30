TSK subay ve astsubaylarına yerli görev tabancası SAR9 METE CE verilecek - Son Dakika
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TSK subay ve astsubaylarına yerli görev tabancası SAR9 METE CE verilecek

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TSK'daki subay ve astsubaylara göreve başladıklarında istihkak olarak verilecek beylik tabancası, Sarsılmaz'ın ürettiği SAR9 METE CE olacak. 30 bin atışlık görev ömrü sunan yerli tabanca, son dönemin en yüksek adetli sevkiyatıyla TSK'ya teslim edilecek.

UTKU ŞİMŞEK/YUSUF SOYKAN BAL - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay ve astsubaylara göreve başladıklarında devlet tarafından istihkak olarak verilen "beylik tabancası", yeni nesil yerli görev tabancası "SAR9 METE CE" olacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı Özgün Yerli Tabanca Geliştirme (ÖYTG) projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil yerli görev tabancası "SAR9 METE CE", TSK'daki subay ve astsubaylara göreve başladıklarında istihkak olarak verilecek.

Değiştirilebilir ergonomik parçaları, sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayı ile görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilen "SAR9 METE CE" Mehmetçiğe, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor.

Farklı senaryolarda gerçekleştirilen testlerde güvenilirliğini kanıtlayan ve 30 bin atışlık görev ömrü bulunan "SAR9 METE CE", su, kum, toz ve sıcaklık testleriyle zorlu koşullarda sınandı.

Sarsılmaz, geliştirme ve test süreçlerinin ardından son dönemin en yüksek adetli sevkiyatını "SAR9 METE CE" ile Türk Silahlı Kuvvetlerine yapacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TSK subay ve astsubaylarına yerli görev tabancası SAR9 METE CE verilecek - Son Dakika
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