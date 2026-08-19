TSK ve ABD Genelkurmay Başkanları Görüştü
Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Org. Dan Caine ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefonda görüştü.
TSK'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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