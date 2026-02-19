TSK ve İspanyollar Amfibi Gösteri Yaptı

Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tam kapsamlı amfibi gösterisi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Putlos Askeri Eğitim Alanı'nda Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın deniz safhasının başarıyla icra edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Türk ve İspanyol unsurların katılımıyla tam kapsamlı bir amfibi gösterisinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, gösteriye ilişkin görüntüler de yer aldı.