TSYD Samsun Şubesi Yönetimi Samsun Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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TSYD Samsun Şubesi Yönetimi Samsun Valisi'ni Ziyaret Etti

TSYD Samsun Şubesi Yönetimi Samsun Valisi\'ni Ziyaret Etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

18.04.2024 17:34
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Şube başkanı Murat Sandıkçı ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, Vali Tavlı'ya şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Vali Tavlı, sporun birleştirici yönüne dikkati çekerek, "Spor turizminde atılımlar yapıp Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Tavlı, Sandıkçı'ya "Atatürk Onur Anıtı" tablosu hediye etti.

Kaynak: AA

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