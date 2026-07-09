TTB'den Dünya Tabipleri Birliği'ne Acil Başvuru - Son Dakika
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TTB'den Dünya Tabipleri Birliği'ne Acil Başvuru

09.07.2026 19:34
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TTB, alıkonulan Filistinli hekimler için acil yardım talep etti ve Dr. Hussam Ebu Safiyye'ye dikkat çekti.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği, İsrail hükümeti tarafından alıkonulan Filistinli hekimler ile sağlık durumunun giderek ağırlaştığı belirtilen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Ebu Safiyye için Dünya Tabipleri Birliği'ne acil başvuruda bulundu.

TTB Merkez Konseyi tarafından Dünya Tabipleri Birliği'ne acil koduyla yapılan başvuruda, aralarında hastane yöneticileri, cerrahi bölüm başkanları ve uzman hekimlerin de bulunduğu 14 Filistinli hekimin alıkonulduğu, hekimlerin çoğu hakkında resmi suçlama yöneltilmediği ve adil yargılanma güvencelerinin sağlanmadığı belirtildi.

Özellikle Dr. Hussam Ebu Safiyye'nin sağlık durumuna işaret edilen başvuruda, avukat görüşmeleri sonrasında aktarılan bilgilere göre, Ebu Safiyye'nin ağır kilo kaybı yaşadığı, sağlık hizmetine erişemediği, kötü muamele ve işkence iddialarıyla birlikte genel durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ifade edildi.

Dünya Tabipleri Birliği'nden, İsrail hükümeti ve ilgili makamlara açık ve acil çağrı yapması istenen başvurada, alıkonulan hekimlerin nitelikli sağlık hizmetine erişiminin sağlanması, işkence ve kötü muamele iddialarının bağımsız heyetlerce İstanbul Protokolü'ne uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

TTB ayrıca, hakkında resmi suçlama bulunmayan ya da adil yargılanma güvenceleri sağlanmayan hekimlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"TEMEL TIP ETİĞİ İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMELİ"

Başvuruda, Dünya Tabipleri Birliği'nin, İsrail Tabipleri Birliği'ne de sorumluluklarını hatırlatması talep edildi. İsrail Tabipleri Birliği'nin, Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi ve Tokyo Bildirgesi başta olmak üzere temel tıp etiği ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

TTB, İsrail Tabipleri Birliği'nin alıkonulan Filistinli hekimlere yönelik kötü muamele, baskı ve sağlık hakkı ihlallerine karşı kendi hükümeti nezdinde girişimde bulunması gerektiğini de kaydetti.

Başvuruda, Gazze'de sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının ve hastaların sistematik biçimde hedef alınmasına karşı daha önce de Dünya Tabipleri Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ilgili mekanizmaları ve İsrail Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunduğu hatırlatıldı.

Gazze'de yürütülen saldırıların en ağır sonuçlarından birinin sağlık sisteminin hedef alınması olduğu, sağlık çalışanlarının öldürülmesi, alıkonulması, işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılmasının kabul edilemeyeceği aktarılan başvuruda, TTB'nin hekimlik değerleri, yaşam hakkı ve tıbbi yansızlık ilkesi doğrultusunda girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB'den Dünya Tabipleri Birliği'ne Acil Başvuru - Son Dakika

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