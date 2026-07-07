TTB Merkez Konseyi Belirlendi - Son Dakika
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TTB Merkez Konseyi Belirlendi

07.07.2026 18:21
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TTB 78. Büyük Kongresi'nde Pınar Mualla Saip başkanlığındaki Merkez Konseyi oluşturuldu.

(ANKARA) - TTB'nin 78. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi'nde Pınar Mualla Saip başkan, Ayşe Gültekingil ikinci başkan, Ali Karakoç ise genel sekreter olarak belirlendi.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, ilk toplantısında 2026-2028 dönemi görev dağılımını yaptı.

Buna göre, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

"Başkan: Dr. Pınar Mualla Saip"

II. Başkan: Dr. Ayşe Gültekingil

Genel Sekreter: Dr. Ali Karakoç

Muhasip Üye: Dr. Mevhibe İrem Yıldız

Veznedar Üye: Dr. Ertuğrul Oruç

Üye: Dr. Ayşegül Ateş Tarla

Üye: Dr. Naki Bulut

Üye: Dr. Tahsin Çınar

Üye: Dr. Mehmet Şerif Demir

Üye: Dr. Ali Kanatlı

Üye: Dr. Hakan Erkan Pehlivan"

TTB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Konseyimiz, Türk Tabipleri Birliği'nin görev ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını bütün tabip odaları, kol ve çalışma grupları, uzmanlık dernekleri, diğer kurulları ve her aktivistiyle kolektif bir şekilde yürütme kararlılığındadır. Büyük Kongre'de ortaya çıkan iradenin önümüzdeki dönemde ortak çalışma kültürünü güçlendireceğine inanıyor, bu anlayışla Türk Tabipleri Birliği'nin bütün bileşenleriyle iş birliği içinde çalışmayı hedefliyor ve demokratik örgüt anlayışının farklı görüşlerin ortak sorumluluk anlayışı içinde birlikte çalışabilme iradesiyle güçleneceğine inanıyoruz."

Bu anlayış çerçevesinde 78. TTB Büyük Kongresi'nde kongre delegelerinin iradesi ile farklı görüşlerin temsil edildiği 11 kişilik bir Merkez Konseyi oluşmuştur. Ancak 3'ü asil, 1'i yedek üye olmak üzere Merkez Konsey üyeliğine seçilen 4 meslektaşımızın görevlerinden istifa etmeleri üzerine Merkez Konseyi; Türk Tabipleri Birliği mevzuatı doğrultusunda yedek üyeleri sırasıyla Merkez Konsey üyeliğine davet etmiş; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey şekillenen son haliyle 7 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı toplantıda görev dağılımını yaparak çalışmalarına başlamıştır."

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB Merkez Konseyi Belirlendi - Son Dakika

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