TTB ve TMMOB'dan Özelleştirme İptali Davası
TTB ve TMMOB'dan Özelleştirme İptali Davası

16.04.2026 15:57
TTB ve TMMOB, 55 taşınmazın özelleştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararını yargıya taşıdı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 27 ilde Hazine'ye ait aralarında hastanelerin de bulunduğu 55 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle dava açtı.

TTB ve TMMOB, 27 ilde Hazine'ye ait aralarında hastanelerin de bulunduğu 55 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin 16 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararını yargıya taşıdı.

Dava dilekçesinde, Anayasa'nın 47. maddesi uyarınca özelleştirmeye ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı tarafından alınmasının yetki ve şekil unsurları bakımından hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

Dava dilekçesinde, özelleştirme kararının Cumhuriyet'in temel ilkelerine, sosyal devlet ilkesine, yaşama hakkına ve bireyin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına aykırı olduğu savunularak "Kent merkezlerinde yer alan, kamusal bir sağlık hizmetinin sunumu için halkın kolayca ulaşabildiği mevcut sağlık tesisleri ve arazilerin, finansman yaratmak amacıyla özelleştirilme konusu edilmesinde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır. Devlet hazinesine finansman sağlanmak isteniyor ise bu, mevcut sağlık tesisi ve tesis alanlarının üstelik satış, kira vb. amaç dışı yöntemleri de içerecek biçimde özelleştirilmesi suretiyle değil; kamusal ve etkili bir planlama suretiyle olmalıdır. Kamunun sağlık hakkına hizmet etmesi gereken alanların finansman kaynağı olarak görülmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Yargı içtihatlarında da sağlık hizmetlerinin ayrıcalıklı konumunun açıkça kabul edildiği hatırlatılan dilekçede, özelleştirmeye konu alanların bir kısmının Hazine'ye devrinin yalnızca hastane, verem savaş merkezi vb. kurulmasına yönelik amaçlara özgülendiğine, bir kısmının yalnızca sağlık tesisi kurulması karşılığında şartlı olarak Hazine'ye vakfedildiğine işaret edildi. Dilekçede; yine özelleştirmeye konu olan ve şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek atıl bırakılan hastaneler için yenilenmesi veya başkaca sağlık kuruluşları yapılabilmesi amacıyla hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tüm bu sebepler ile resen gözetilecek nedenlerle işlemin iptali istenen dilekçede, kararın uygulanması halinde telafisi olanaksız zararların doğacağından hareketle gecikmeksizin yürütmenin durdurulması talebi de iletildi.

Kaynak: ANKA

