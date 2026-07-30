TTB, Yabancı Hekim Düzenlemesini Geri Çekti - Son Dakika
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TTB, Yabancı Hekim Düzenlemesini Geri Çekti

TTB, Yabancı Hekim Düzenlemesini Geri Çekti
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TTB, yabancı uyruklu hekimleri etkileyen düzenlemenin geri çekildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Teklifin, yabancı uyruklu kontenjanından tıpta uzmanlık eğitimi alan hekimlerin döner sermaye ek ödemelerinden dışlanmasını öngören 1'inci maddesi geri çekilmiştir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtirazlarımız ilk sonucunu verdi, yabancı uyruklu asistan hekimlerin emeğini yok sayan düzenleme geri çekildi. Türk Tabipleri Birliği olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin üç maddesine ilişkin kamuoyuna duyurduğumuz, ilgili komisyona ilettiğimiz, hekim milletvekilleri ile paylaştığımız itirazlarımız ilk sonucunu vermiştir.

Teklifin, yabancı uyruklu kontenjanından tıpta uzmanlık eğitimi alan hekimlerin döner sermaye ek ödemelerinden dışlanmasını öngören 1'inci maddesi geri çekilmiştir. Aynı işi yapan hekimler arasında yurttaşlık temelinde ücret ayrımı yaratan; bu bağlamda eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına, ulusal ve uluslararası mevzuat ile Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olan düzenlemenin geri çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, hekimlerin ve hukukun ortak kazanımıdır.

Öte yandan aynı kanun teklifinin nitelikli tıp eğitimini ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan hekimleri tehdit eden 15 ve 26'ncı maddelerine ilişkin itirazlarımız geçerliliğini korumaktadır: Hastanesi olmayan tıp fakültelerine ek süre tanımak, nitelikli eğitim ve nitelikli sağlık hizmetini bir kez daha ertelemektir. Öğretim elemanlarına güvenlik soruşturması, akademik özgürlüğe ve bilimsel özerkliğe doğrudan müdahaledir. Bu doğrultuda tüm milletvekillerini itirazlarımızı dikkate alarak teklifin 15 ve 26'ncı maddelerini de metinden çıkarmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB, Yabancı Hekim Düzenlemesini Geri Çekti - Son Dakika

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