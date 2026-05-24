TTSO, Şanghay'da Gıda Fuarına Katıldı

24.05.2026 14:11
TTSO heyeti, Çin'de gıda fuarıyla firmalar arası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirilen "SIAL China Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı"na katıldı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve beraberindeki heyetin kuruyemiş, yaş meyve-sebze, kurutulmuş meyveler, et ve deniz ürünleri ile yöresel Çin mutfağı ürünlerinin sergilendiği alanların yanı sıra gıda işleme teknolojileri ve gıda makineleri alanlarında faaliyet gösteren firmaların stantlarında incelemelerde bulundu.

Fuarda, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural, Şanghay Ticaret Ataşesi Kadriye Yaprak Taşar, İstanbul Ticaret Odasınca kurulan "Milli Katılım" standında Trabzon heyetiyle bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.

Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi-Şangay Alt Konseyi yetkilisi Jiang Guandi ile toplantı gerçekleştiren heyet, Çin ve Türk firmaları arasındaki iş görüşmelerinin organize edilmesine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, fuarda dünyadaki yeni gelişmeleri görme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Fuar ziyareti ve temasların, Trabzon ve bölge firmalarının Çin pazarıyla bağlantılarının güçlendirilmesine, yeni ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

