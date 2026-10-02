TTSO seçiminde 364 üye ve firma oy kullandı, Davut Efe yeniden başkan seçildi

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) olağan seçiminde mevcut başkan Davut Efe, yeniden göreve seçildi.

TTSO'da gerçekleştirilen seçimlerde kayıtlı 1116 üye ve firmadan 364'ü oy kullandı.

Oylama sonucunda odanın yeni dönemde görev yapacak 22 kişilik meclisi ile 52 kişilik meslek komitesi üyeleri belirlendi.

Efe, seçim sonrası yaptığı açıklamada, üyelerin gösterdiği teveccühe teşekkür ederek yeni dönemde de çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Üyelerin desteğiyle 4 yıllık yeni bir görev dönemi için yetki aldıklarını ifade eden Efe, "Odamızın güçlenmesi, üyelerimizin menfaatleri için gece gündüz demeden çalışacağız. Seçimimize ilgi gösteren ve destek veren herkese odamız adına teşekkür ediyorum." dedi.