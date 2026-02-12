TTSO ve Cidde Ovası'ndan İş Birliği Protokolü - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

TTSO ve Cidde Ovası'ndan İş Birliği Protokolü

TTSO ve Cidde Ovası\'ndan İş Birliği Protokolü
12.02.2026 12:34
TTSO, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği protokolü imzaladı, ticaret ve turizm ilişkileri güçlenecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Cidde Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, çeşitli etkinlikler kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan TTSO Başkanı Erkut Çelebi'nin, Suudi Arabistan Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve beraberindekilerle Cidde Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ramez Al Ghalib ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Çelebi'nin, Trabzon'un turizm, ticaret ve sanayi imkanlarıyla ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Çelebi ve Ghalib arasında iş birliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

Çelebi, yaptığı değerlendirmede, 2025'te kente gelen 808 bin yabancı ziyaretçinin 442 bininin Suudi Arabistanlı olduğunu belirterek, turizm hareketini ticari ilişkilere de taşımak istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TTSO ve Cidde Ovası'ndan İş Birliği Protokolü - Son Dakika

12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
