Trakya Üniversitesinde (TÜ) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Toplumsal Yaşamda İletişim ve Saygı Kültürünün Güçlendirilmesi" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Ünversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Çalışmaları Topluluğu iş birliğiyle Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını Merkez Müdür Vekili Arş. Gör. Dr. Aslı Köksoy yaptı.

Sağlıklı ilişkilerde iletişim, karşılıklı saygı ve empatinin önemine değinen Köksoy, iletişimin temellerinin ailede atıldığını, üniversitelerin ise fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele kültürünün güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Nihan Ertan da kadına yönelik şiddetin eğitim ve sosyoekonomik düzeyden bağımsız olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Çocuklukta şiddete maruz kalmanın yetişkinlikte şiddet davranışını kaçınılmaz kılmadığını vurgulayan Ertan, ŞÖNİM bünyesinde psikolojik ve hukuki destek verildiğini, Edirne'de yılda yaklaşık 2 bin aileye saha desteği sağlandığını aktardı.

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Burcu Devrim Kahraman ise psikolojik şiddetin yaygınlığına işaret ederek şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirtti.

Erich Fromm ve John Gottman'ın yaklaşımlarına atıfta bulunan Kahraman, sevginin emek ve saygı gerektirdiğini, çatışmaların ise empati ve yapıcı iletişimle yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı seminer, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.