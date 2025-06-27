TÜBA Genç Akademi Topluluğu Kuruldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bünyesinde faaliyet gösteren TÜBA Genç Akademi Topluluğu, dünyadaki genç akademi topluluklarının etkinliklerinde bilim diplomasisi çerçevesinde ülkeyi temsil edecek faaliyetlerde bulunacak.

TÜBA Genç Akademi Topluluğu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Topluluğun teşkilat, görev ve yetkileri ile toplanma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, Türkiye'deki genç bilim insanları arasında bilimsel düşüncenin yaygınlaşması amacıyla kurulan Genç Akademi Topluluğu, uluslararası genç akademi etkinliklerinde Türkiye'yi bilim diplomasisi çerçevesinde temsil edecek.

Belirlenen tematik konularda da akademik ve bilimsel raporlamalar yapacak Topluluk, TÜBA çalışma gruplarına katkı sunacak.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP) kazanan bilim insanları TÜBA Akademi Konseyi oluruyla Topluluğun doğal üyesi olacak.

Topluluğun üyeleri ayrıca, gerekçeli teklif yazısıyla önerilen 45 yaşını aşmamış ve bilimsel hakemlik süreçlerinde başarılı bulunan veya TÜBİTAK Teşvik ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Ödülü sahibi bilim insanları arasından seçilecek. Üyelik, üyenin 50 yaşından gün almaya başlamasıyla veya TÜBA Asosye üyesi olmasıyla sona erecek.

Başkanın görev süresi 3 yıl olacak

TÜBA Genç Akademi Topluluğu Başkanı, üyeler arasından Akademi Konseyi tarafından seçilecek. Başkanının görev süresi faaliyetlerinin her yıl TÜBA Akademi Konseyine ibrası koşuluyla üç yıl olacak. Aynı kişi en fazla iki dönem başkanlık yapabilecek. Başkanlık seçimlerinde daha önce TÜBA Genç Akademi Topluluğu yönetim kurulunda görev yapmış olma şartı aranacak. Kurucu başkan ve yönetim kurulu ise TÜBA Akademi Konseyi tarafından belirlenecek.

Öte yandan, yönetmelikte, TÜBA Genç Akademi Topluluğunun genel kurulu, yönetim kurulu yapısı, görev dağılımı, toplantı usulleri ve mali destek mekanizmaları da detaylı olarak düzenlendi.