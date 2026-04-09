Tuba Ulu Gözaltına Alındı

Sanal medyada komedyen olarak tanınan Tuba Ulu, bir gösteride Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ulu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.