Tuba Ulu'ya Kanuni Süleyman sözleri nedeniyle 5 ay hapis - Son Dakika
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Tuba Ulu'ya Kanuni Süleyman sözleri nedeniyle 5 ay hapis

14.07.2026 12:25
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Sosyal medya ünlüsü Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezanın açıklanması geri bırakıldı.

Bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılanan sanal medya ünlüsü Tuba Ulu hakkında 5 ay hapis cezası verildi.

Sanal medyada ünlüsü Tuba Ulu, bir gösteride Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Savcılık önceki celsede sunduğu mütalaasında, Ulu'nun 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tuba Ulu ve avukatları katıldı.

'BÖYLE BİR EYLEMİ KESİNLİKLE GERÇEKLEŞTİRMEDİM'

Mütalaaya karşı savunma yapan Ulu, "İddianameden farklı olarak mütalaada kadınlara aşağılamaya yönelik eylemim olduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğimi düşünerek bu suçu işlemem mümkün değildir. Böyle bir eylemi kesinlikle gerçekleştirmedim. Beraatımı talep ederim. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklı gösteriler gerçekleştirdim. Söz konusu söylemlerimin kesinlikle ne bir toplumun kesimini ne de cinsiyeti aşağılamak amacıyla olmadığını düşünüyorum ve söylemlerimin ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu düşünüyorum. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme kararında, Tuba Ulu'nun 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Kanuni Sultan Süleyman, 3. Sayfa, Magazin, Ünlüler, Güncel, Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuba Ulu'ya Kanuni Süleyman sözleri nedeniyle 5 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuba Ulu'ya Kanuni Süleyman sözleri nedeniyle 5 ay hapis - Son Dakika
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