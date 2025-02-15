Tubas\'ta İsrail Saldırılarıyla Büyük Yıkım

Güncel

TUBAS, 15 Şubat (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı Halk Hizmetleri Komitesi, İsrail saldırıları nedeniyle kamptaki sokak ve caddelerin yok olduğunu belirterek "Kampta büyük bir yıkım var, altyapı yok edildi, evler havaya uçuruldu ve evlerin bazıları oturmaya uygun değil" açıklamasını yaptı.