TÜBİTAK projesiyle 24 ortaokul öğrencisi Bolu Aladağlar\'da doğada ders işledi

"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" kapsamında hayata geçirilen "Bolu Aladağlar'da Yeşil Sınıf Eğitimi-3" projesiyle 24 ortaokul öğrencisi, sınıf yerine doğada ders işledi.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezince yürütülen proje kapsamında üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, farklı okullardan seçilen 7. sınıf öğrencileri, Aladağlar'ın doğal ortamında gözlem, araştırma ve uygulamalı eğitim çalışmalarına katıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde konaklamalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin doğayı bilimsel bakış açısıyla tanımaları ve doğayla ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Orantılı tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen katılımcıların 12'si köy ve belde ortaokullarından, 6'sı merkez ilçedeki ortaokullardan, 6'sı ise Bolu Bilim ve Sanat Merkezi genel yetenek alanından seçildi. Toplam 24 öğrenci, proje süresince doğayla doğrudan temas halinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katıldı.

Bir proje yürütücüsü, bir uzman, 15 eğitmen, 6 rehber ve bir sağlık personelinden oluşan 24 kişilik ekibin bulunduğu eğitim programında ornitoloji, memeli yaban hayvanları, ekoloji-hidrobiyoloji, orman botaniği, fosil araştırmaları, orman entomolojisi, yaban hayatı ve koruma, doğa tarihi, astronomi, fen öğretimi, matematik, görsel sanatlar, felsefe-drama ve eğitsel oyunlar gibi farklı alanlara yer verildi.

Proje kapsamında kuş ve yaban hayatı gözlemleri yaparak orman ekosistemlerini inceleyen öğrenciler, doğal çevreyi bilimsel yöntemlerle araştırdı, Aladağlar'ın doğal zenginliklerini yerinde keşfetti.

Hayvanları ve bitkileri inceleyip fosillerin oluşumu hakkında bilgilendirilen öğrenciler ayrıca oluşturulan özel alanda ellerindeki fırça ve küreklerle fosil aradı.

Bolu Bağışçılar Vakfının hibe desteğiyle gerçekleştirilen proje, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Belediyesi, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlendi.