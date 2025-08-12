TÜBİTAK\'tan Trakya Üniversitesine Destek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin projeleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, Mühendislik Fakültesi akademisyenlerini makamında kabul etti.

Üniversitenin araştırma ve proje üretme kapasitesini her geçen gün artıran bu tür başarıların, hem bilim dünyasına hem de topluma önemli katkılar sağlayacağını belirten Hatipler, projelerde emeği geçen tüm akademisyenleri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Prof. Dr. Yalçın Kaya, Prof. Dr. Gökhan Kaçar, Prof. Dr. Semra Hasançebi, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Güzin Tunca Alparslan ve Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kamer yer aldı.