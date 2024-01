TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven imzalı "Şükür" adlı fotoğrafı seçen Çelik, karenin, kurtarma ekibinin ne kadar inançlı çalıştığını gösterdiğini söyledi.

Çelik, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema Bebek" adlı fotoğrafını seçerek, İslam aleminin bu tür savaşlardan ders çıkarıp birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini dile getirdi.

"Haber" kategorisinde Lefty Damian'ın "Yangından Kaçarken" adlı fotoğrafına oy veren Çelik, karede, insanların yangınlardan nasıl kaçtığının çok iyi anlatıldığını vurguladı.

Çelik, "çevre-yaşam" kategorisinde ise oyunu Sidar Can Eren'in "Yoldaş" adlı fotoğrafından yana kullanarak, insanların her zaman sadık bir dostu olması gerektiğini bildirdi. Nihat Çelik, fotoğrafın, köpeklerin insanlara nasıl sadık bir dost olduğunu da anlattığını ifade etti.

"Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" fotoğrafına oy veren Çelik, çocukların her zaman içinde spor olan aktivitileri yapmaları gerektiğini söyledi.

Çelik, AA'nın bütün fotoğraflarının emek ürünü olduğunun çok net görüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.