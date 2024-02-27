TÜDKİYEB Genel Başkanı: Yol Haritası Küçükbaş Hayvancılığa Destek Veriyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılığa yönelik açıklanan 5 yıllık yol haritasının sektörün atağa geçmesini sağlayacağını belirterek, "Küçükbaş hayvancılık açısından ilk defa uygulanacak aşılı kuzu ve oğlaklara da destek verilecek olmasından sektör olarak son derece memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Çelik, AA muhabirine,2024-2028 yıllarında uygulanacak "Hayvancılık Yol Haritası"nın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandığını anımsattı.
Yol haritasına göre 5 yıllık dönemde hayvancılığın önemli oranda ivme kazanacağını vurgulayan Çelik, "Bakanımızın açıkladığı 5 yıllık yol haritası, hayvancılığımızın atağa geçmesini sağlayacak düzeyde olup, sahada uygulanabildiği ölçüde hayvancılığa olumlu yönde ivme kazandıracaktır. Hayvancılık politikalarındaki köklü değişikliklerle verime, kaliteye ve sağlıklı üretime dayalı yeni yol haritasının ülkemiz hayvancılığını istenilen düzeye getireceğine inanıyorum." diye konuştu.
Çelik, yeni yol haritasında hayvancılığın en önemli sorunlarından biri olan kaba yem üretimi ve meralarla ilgili konulara da yer verildiğine dikkati çekerek, sektörün önemli girdilerinden kaba yem üretim kapasitesinin mera varlığının dikkate alınarak artırılmasının yetiştiricilere önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.
Etkin bir destekleme modeline geçiş yanında aşılı ve kayıtlı kuzu ve oğlaklara da destek verilecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"10 maddede açıklanan yol haritasının her bir maddesi oldukça önemli. Küçükbaş hayvancılık açısından ilk defa uygulanacak aşılı kuzu ve oğlaklara da destek verilecek olmasından sektör olarak son derece memnuniyet duyuyoruz. Mevcut destekleme modelinde her buzağıya verilen desteğin aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlak için de verilecek olması sektörümüzün geleceği açısından oldukça önemli. Bu yöndeki taleplerimizin karşılık bulması da ayrıca sevindirici."
"Aşıların ücretsiz olması sektörün yükünü hafifletecek"
Çelik, aile işletmelerinin desteklenmesinin de tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından elzem olduğuna işaret ederek, aile işletmelerinin desteklenmesinin üretimin devamlılığının temel göstergesi olduğunu bildirdi.
Yeni yol haritasında aile işletmelerine ilk defa ilave destek verilecek olmasının çok isabetli bir karar olduğunu belirten Çelik, ayrıca kadın ve gençlere desteklerde ayrıcalık yapılmasının da sektöre değer katacağını anlattı.
Çelik, koruyucu aşı uygulamaları kapsamında küçükbaş hayvanların ücretsiz aşılanması konusuna da değinerek, şunları kaydetti:
"Büyük oranlardaki kuzu ölümleri sektörümüzü sekteye uğratan en büyük sorunlardan birisiydi. Yol haritasında bu ölümleri engellemek için aşılama çalışmalarında da yeni bir döneme giriliyor. Bu kapsamda aşıların ücretsiz olması sektörün yükünü hafifletecektir. En önemlisi kuzu ölümleri nedeniyle ekonomik yönden oluşan kayıpların önüne geçilecektir."
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) işbirliğinde hayata geçirecek yeni bir projenin atılacak önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:
"Yerli üreticilerimizi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek olan yeni projeyle ESK'nin de desteğiyle TİGEM'in Damızlık Merkezleri olmasını olumlu bulmakla birlikte bu konuda koyun keçi yetiştirici birliklerimizin de aktif rol almasını talep ediyoruz. Damızlık hayvan yetiştirilmesi konusunda birliklerimizce hali hazırda 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan üzerinde yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi'nden elde edilen nitelikli ve üstün vasıflı damızlık hayvanların da TİGEM Damızlık Merkezi ile yapılacak işbirliği kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Ayrıca, başta Bakanımız olmak üzere yol haritasında emeği geçenlere sektörümüz adına teşekkür ederiz."
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