Tufanbeyli'de Tabanca Kazası: Bir Ölü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde akrabasının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Güzelim Mahallesi'ndeki arazide bacanağı Mehmet D'nin (43) elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen Mehmet Akif Gündoğan (49), ağır yaralandı.

Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüpheli Mehmet D. ile Gündoğan'ın olay yerindeki eşi ve kardeşini gözaltına aldı.

Maktulün eşi ve kardeşi ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Mehmet D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de polis memuru olarak görev yaptığı ve izninde memleketine geldiği öğrenilen Mehmet Akif Gündoğan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Güzelim Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.