Tuğba Yurt'tan Senfonik Sezen Aksu Konseri

Şarkıcı Tuğba Yurt, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirdi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde, Yurt, Grammy adayı şef Esin Aydıngöz yönetimindeki 48 kişilik senfoni orkestrasıyla sahne aldı.

Gecede Yurt'a, Burcu Cavrar, Ceylin Arslan, Ömür Gedik ve Mustafa Mert Koç eşlik etti.

İlki 2024 yılında "Hande Bizi Sezen'e Götür!", ikincisi 2025'te "Haydi Sezen'e Gidiyoruz!" başlıklarıyla seyircisiyle buluşup ilgi gören "Senfoni Orkestrası Eşliğinde Zamansız Sezen Aksu Şarkıları" konser projesinin üçüncüsü "Tuğba Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol.3" olarak sahnelendi.

Konserde Sezen Aksu şarkılarının düzenlemelerine ise Deniz Güngören imza attı.

"Aylardır bu geceyi bekliyorduk"

Tuğba Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin repertuvarını hazırlarken çok zorlandıklarını belirterek, Aksu'nun birbirinden kıymetli çok fazla şarkısı olduğunu söyledi.

Konser için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini aktaran Yurt, "Aylardır bu geceyi bekliyorduk. Şu anda burada, sahnede olduğum için çok heyecanlıyım. Sezen Aksu'nun muhteşem şarkılarını böylesi harika bir orkestrayla icra etmek gerçekten çok güzel ve özel. Müzikal yolculuğumda bana ilham olan büyük ozan Sezen Aksu'yu buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

"Hayatımıza dokunmuş bir sanatçının müziğinin bana emanet edilmesi büyük onur"

Besteci ve şef Esin Aydıngöz ise Sezen Aksu'nun herkes için önemli bir sanatçı olduğuna işaret ederek, "Onu sadece kendi söylediği şarkılarıyla değil, başka sanatçılara verdiği eserleriyle, şiirleriyle ve müthiş üretkenliğiyle de tanıyoruz. Kimi zaman en mutlu anlarımıza, kimi zaman da en zor günlerimize eşlik etti şarkıları. Böylesine sevilen ve hayatımıza bu kadar dokunmuş bir sanatçının müziğinin, bu güzel gece için NK Projeler tarafından bana emanet edilmiş olması benim için gerçekten büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Aydıngöz, orkestralarla sahneye çıktığı her anı özel bir deneyim olarak gördüğünü ve çocukluğundan bu yana hayatında önemli bir yere sahip olan Sezen Aksu'nun şarkılarını Harbiye Açıkhava'da seslendirmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını anlattı.

Sezen Aksu'nun başarılarının ve güçlü duruşunun kendisine ilham verdiğini dile getiren Aydıngöz, sanatçının kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 3 saat süren konserde Tuğba Yurt, Sezen Aksu'nun "Küçüğüm", "Masum Değiliz", "Gülümse", "Firuze", "Kaybolan Yıllar" ve "Sarı Odalar" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gecede konuk sanatçılardan Mustafa Mert Koç, "Karaağaç", Burcu Cavrar "Hovarda", Ceylin Arslan "El Gibi" ve Ömür Gedik de "Namus" adlı eseri yorumladı.