Tuğgeneral Köse'den Veda Ziyareti
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, veda ziyaretinde bulundu.
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, emekliliği öncesinde veda ziyaretinde bulundu.
Tuğgeneral Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'ndeki görev süresince sunduğu hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.
Köse ve ailesine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileyen Bulut, yeni yaşamında başarı temennisinde bulundu.
Ziyarette Köse'ye eşi Filiz Şenbaş Köse de eşlik etti.
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