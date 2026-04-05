TÜGVA\'dan Gençlik Buluşması

05.04.2026 14:21
TÜGVA'nın seher vaktinde düzenlediği buluşmada 1453 genç İstanbul'da sabah namazında bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) yapılan seher vakti buluşmasında 1453 genç Dolmabahçe Camisi'nde bir araya geldi.

TÜGVA İstanbul'dan yapılan açıklamada, kentin 39 ilçesinden gelen gençlerin aynı safta buluşarak sabah namazını birlikte kıldığı belirtildi.

Açıklamada, salavatlar getirip dua eden gençlere Hz. Ebubekir'in sadakati, teslimiyet ve dava bilincinin anlatıldığı kaydedildi.

Programa katılan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençlerle aynı safta buluşmanın sadece bir namaz değil, bir istikamet ve birlik mesajı olduğunu belirterek, "Bu safta duran gençlik, inancıyla ahlakıyla ve duruşuyla yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek." ifadelerini kullandı.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen ise seher vaktinde bir araya gelen bu gençliğin sadece bir kalabalık değil, bir bilinç ve bir dava şuuru taşıdığını vurgulayarak, "Bu buluşma, kardeşliğin, fedakarlığın ve aynı ideal etrafında kenetlenmenin en güzel göstergesidir. İstanbul'un dört bir yanından gelen gençlerimizle kurduğumuz bu gönül bağı, yarınlara dair en büyük umudumuzdur." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

İstanbul, Gençlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
