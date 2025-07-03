TÜGVA Yaz Okulu Başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciğinin İstanbul Yaz Okulu'na katılan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim ile değerler eğitiminin yanı sıra spor, sanat ve eğitici atölyelerle zamanını verimli değerlendirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yaz okulu kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak 100 binin üzerinde ortaokul öğrencisinin katılımıyla başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren okul bahçelerini dolduran öğrencilere hem eğlenme hem de öğrenme imkanı sunan programda sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler, doğa kampları ve çeşitli sürpriz etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler arasında Kur'an-ı Kerim ve siyer dersleri, değerler eğitimi, geleneksel oyunlar, resim, müzik, drama atölye çalışmaları, sportif faaliyetler ile doğa kampları ve kültürel geziler yer alacak.

Yaz Okulu, 30 Haziran ile 2 Ağustos arasında 5, 6, 7. ve 8. sınıfa geçen öğrencilere yönelik olacak.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, 30 Haziran'daki açılış programında, amaçlarının bir çocuğun dahi olsa yüreğine Allah ve Hazreti Muhammed sevgisini ekebilmek olduğunu kaydetti.