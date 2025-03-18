TÜİK 2024 Çocuk Sağlığı Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİK 2024 Çocuk Sağlığı Verileri Açıklandı

Çocukların %94,5'i sağlıklı, %9,2'si maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysi edinemiyor.

18.03.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ait "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" verilerine göre, çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde yüzde 94,5'inin "iyi veya çok iyi", yüze 4,6'sının "orta", yüzde 0,9'unun ise "kötü veya çok kötü" düzeyde olduğu tespit edildi. Çocukların yüzde 9,2'si maddi yetersiz nedeniyle yeni giysiye sahip olamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" verilerini açıkladı. Çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde; yüzde 94,5'inin "iyi veya çok iyi", yüzde 4,6'sının "orta", yüzde 0,9'unun ise "kötü veya çok kötü" düzeyde olduğu belirlendi.

Sağlık durumu çocukların yaş gruplarına göre incelendiğinde 0-5 yaş grubundakilerin yüzde 95,1'inin, 6-11 yaş grubundakilerin yüzde 94,7'sinin, 12-15 yaş grubundakilerin ise yüzde 93,5'inin "İyi veya çok iyi" durumda olduğu tahmin edildi. En düşük yaş grubu olan 0-5 yaş grubu çocukların yüzde 0,7'sinin, 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 0,9'unun, 12-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 1,0'ının sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olarak tespit edildi.

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların yüzde 53,7'sinin günlük faaliyeti çok sınırlandı

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların yüzde 53,7'sinin en az son 6 aydır yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle günlük faaliyetlerinin çok sınırlandığı, yüzde 40,9'unun faaliyetlerinin sınırlandığı, yüzde,4'ünün ise faaliyetlerinin sınırlanmadığı belirtildi.

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hanehalkı oranı yüzde 88,6 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hanehalkı oranı yüzde 9,2, diğer nedenlerle sahip olmayan hanehalkı oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Günde en az bir meyve ve sebze tüketemeyen yüzde 10

Hanehalkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hanehalkı oranı yüzde 86,7 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı yüzde 10,0, diğer nedenlerle tüketemeyen hanehalkı oranı ise yüzde 3,3 olarak tahmin edildi.

Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı yüzde 51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayan hanehalkı oranı ise yüzde 26,6 olarak gerçekleşti.

Ders çalışılabilecek uygun yeri olmayan çocukların ebeveynlerinin yüzde 80,8'i lise altı eğitimli

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışılabilecek veya ödev yapabilecek uygun yeri olmayan hanehalklarından yüzde 80,8'inin, evde oynayabilecek oyuncakları olmayan hanehalklarından yüzde 81,0'ının, yaşlarına uygun kitap olmayan hanehalklarından ise yüzde 81,1'inin, en yüksek eğitime sahip ebeveynin eğitimi lise altı düzeyde olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK 2024 Çocuk Sağlığı Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu
Gözler TFF’ye çevrildi VAR kayıtlarında büyük skandal Gözler TFF'ye çevrildi! VAR kayıtlarında büyük skandal
İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Aylık kazancı 150 bin TL Yaptığı işi görenler ’’Helali hoş olsun’’ diyor Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor
Banka hesabınızı kontrol edin 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı Banka hesabınızı kontrol edin! 1 milyar 224 milyon lira hesaplara yatırıldı
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu neredeyse imkansız hale getiren istatistik
Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı
Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ’’aslanım’’ notuyla paylaştılar Yakınlarının kelepçelenip götürüldüğü anları kayda alıp ''aslanım'' notuyla paylaştılar
Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı
Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi Duygulandıran Çanakkale Zaferi deneyi
İtfaiye personelini yıkan ihbar Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti İtfaiye personelini yıkan ihbar! Evinde çıkan yangında ailesini kaybetti

11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:14 Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:46 AB’den Ukrayna’ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 11:49:48. #7.12#
SON DAKİKA: TÜİK 2024 Çocuk Sağlığı Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.