TÜİK: 3. Çeyrek İstihdam Endeksi Yüzde 3 Artış Gösterdi - Son Dakika
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TÜİK: 3. Çeyrek İstihdam Endeksi Yüzde 3 Artış Gösterdi

TÜİK: 3. Çeyrek İstihdam Endeksi Yüzde 3 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında 3. çeyrek istihdam endeksinin yıllık yüzde 3 arttığını açıkladı. Sanayi sektöründe küçük bir azalma görülürken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi.

22.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin, 3'üncü çeyrekte yıllık yüzde 3 yükseldiğini açıkladı.

TÜİK, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 azaldı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 2,8 yükseldi. Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,7 arttı. Endeks, sanayi ile inşaat sektörlerinde yüzde 73,9'ar, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,2 yükseliş kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,2 inşaatta yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 arttı. Sektörler toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,2 inşaat sektöründe yüzde 0,4 artış gösterirken ticaret-hizmet sektörlerinde aynı kaldı. Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,1, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 artış olarak kayıtlara geçti.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ VE KAZANÇ ENDEKSLERİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,9 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 82, inşaat sektöründe yüzde 69,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 yükseliş kaydetti. Saatlik kazanç endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,6 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 81,4, inşaat sektöründe yüzde 69,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,2 yükseldi. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 85, inşaat sektöründe yüzde 73,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,4 artış görüldü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,9, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 yükseldi. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 artış olarak kayıtlara geçti. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de önceki çeyreğe göre 12 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TÜİK: 3. Çeyrek İstihdam Endeksi Yüzde 3 Artış Gösterdi - Son Dakika

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