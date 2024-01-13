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TÜİK, genel tarım sayımı için çalışmalara başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında genel tarım sayımı çalışmalarına başladı. Yeni tarım sayımı iki aşamada gerçekleştirilecek ve tarımsal yapıya ilişkin detaylı bilgilerin elde edilmesi ve tarım istatistiklerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, TÜİK istatistik okuryazarlığını artırmak için çocuk portalı da geliştiriyor.

TÜİK, genel tarım sayımı için çalışmalara başladı
13.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:09
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak "genel tarım sayımı" için düğmeye bastı.

AA muhabirinin TÜİK'ten edindiği bilgiye göre, kurum, 2023'te işsizlikten enflasyona, sanayi üretiminden büyümeye kadar 100 konuda 375 haber bülteni yayımladı. Bu yıl 100 konuda 377 bültenin yayımlanması planlanıyor.

TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında genel tarım sayımı çalışmalarına da başladı. Türkiye'de bugüne kadar 1927, 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında olmak üzere 7 genel tarım sayımı gerçekleştirildi.

Yeni tarım sayımı iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bunlar üzerinde tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin tespiti, uygulanacak soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İkinci aşamada, ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, belirlenen değişkenlere ilişkin veriler tam sayım ve örnekleme yoluyla derlenecek.

ÇKS'de yer almayan veriler tespit edilecek

Mevcut mekansal veriler yardımıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) yer almayan potansiyel tarım arazilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken derlenecek veriler arasında arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi bilgiler yer alıyor.

Genel tarım sayımıyla tarımsal yapıya ilişkin detaylı bilgilerin elde edilmesi ve tarım istatistiklerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Böylece, tarım sektöründe karar alıcıların faydalanabilecekleri güçlü bir veri ekosistemi oluşturulacak.

Çocukların istatistik okuryazarlığı artırılacak

İstatistiklerin daha kolay ve anlaşılır olması amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklendiği portallara ilişkin çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda çocukların istatistik okuryazarlığını artırmak için "çocuk portalı" da geliştiriliyor. Portalda, neşeli ara yüz ve istatistikler ile matematik ağırlıklı oyunlara yer verilecek. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak, soru-cevap uygulamalarıyla çocuklar ilgili alanlara yönlendirilecek. Portalın bu yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.

Ayrıca, TÜİK istatistik okuryazarlığını tüm kesimlere yaymak amacıyla hazırladığı yayınların kapsamını da genişletmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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