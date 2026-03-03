TÜİK'in Enflasyon Verileri Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK'in Enflasyon Verileri Eleştirildi

03.03.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kamu-İş, TÜİK'in enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirerek, "Bağımsız araştırmalar ve konfederasyonumuzun her ay yaptığı çalışmalar, enflasyonun açıklanan rakamların en az iki katı olduğunu göstermektedir. Şubat ayı için TÜİK'in açıkladığı yüzde 2,96'lık oran da gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer kurumların verileri bunun üzerindedir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine tepki göstermek amacıyla TÜİK binası önünde toplandı. Basın açıklaması öncesi konfederasyon üyeleri "Davalı burada, davacı nerede", "TÜİK elini cebimizden çek", "Gün gelecek, devran dönecek; TÜİK halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Direne direne kazanacağız", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, açıklamasının başında İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'i anarak başladı. Yıldırım, şunları söyledi:

"Her ayın 3'ünde TÜİK enflasyon oranlarını açıklamaktadır ve bizler de her ay bu açıklamayı beklemekteyiz. Ancak öncelikle dün ülkemizde elim bir olay yaşandı. Ülkemizde en güvenli yerlerden biri olması gereken, çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve milyonlarca öğrencimizin eğitim gördüğü okullardan birinde, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle elinde bıçakla okula giren bir öğrenci, karşısına çıkan kişilere saldırmış; yaralanan eğitim emekçisi kadın arkadaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Bu acı olay nedeniyle son derece üzgünüz. Bir eğitim emekçisinin görevini yaparken, gerekli güvenlik önlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmadığı için hayatını kaybetmesini kabul edemiyoruz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumlu tutuyoruz."

"Şubat ayı için TÜİK'in açıkladığı yüzde 2,96'lık oran da gerçeği yansıtmamaktadır"

TÜİK'in şubat ayında enflasyonun aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 arttığını ilişkin açıklamasını eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"TÜİK, 23 yıldır ülkeyi yöneten hükümetin adeta can simidi gibi çalışmaktadır. Sokakta, pazarda, markette neredeyse her gün artan fiyatlara rağmen TÜİK, 2025 yılını Kasım ve Aralık aylarında yüzde 0,87 ve yüzde 0,89 gibi uzun yıllardır Türkiye'de görülmeyen düşük enflasyon oranlarıyla kapatmıştır. Bu oranlar, memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaş artışlarını doğrudan etkilemiş, milyonlarca insanın alın terinin çalınmasına neden olmuştur. Oysa biz biliyoruz ki kirada, gıdada, ulaşımda ve temel ihtiyaçlarda bu kadar düşük oranlar söz konusu değildir. Bağımsız araştırmalar ve konfederasyonumuzun her ay yaptığı çalışmalar, enflasyonun açıklanan rakamların en az iki katı olduğunu göstermektedir. Şubat ayı için TÜİK'in açıkladığı yüzde 2,96'lık oran da gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer kurumların verileri bunun üzerindedir."

"Çalışanların büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

Şubat ayında konfederasyonumuzun araştırmasına göre açlık sınırı 33 bin 900 lirayı aşmış, yaklaşık 34 bin liraya ulaşmıştır. Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli aylığı 20 bin lira seviyesindedir. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 104 bin lira. Bu tablo, çalışanların büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığını göstermektedir. Ocak ayında memurlara verilen yüzde 11'lik zam, ilk iki ayda açıklanan enflasyon oranları karşısında büyük ölçüde erimiştir. Bu nedenle, temmuz ayı beklenmeden, ocak ve şubat enflasyonu dikkate alınarak asgari ücretlilere, emeklilere ve memurlara yeni ve adil artışlar yapılması gerekmektedir. Kimse hükümetin açıkladığı sahte rakamlara bakmak zorunda değil. TÜİK'in enflasyon hesaplamasında konut, kira ve gıda gibi temel harcama kalemlerinin ağırlığını azalttı. Halkın gelirinin büyük bölümünü ayırdığı bu kalemlerin oranını azaltarak enflasyonu düşük göstermek kabul edilemez."

"Enflasyon masalı devam ediyor"

TÜİK'in, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na 100 bin liralık tazminat davası açtığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuzun yaptığı açıklamalarda 'Yılın hırsızı TÜİK'  ifadesi nedeniyle nedeniyle TÜİK tarafından tarafımıza tazminat davası açılmıştır. TÜİK, geçen sene bazı milletvekillerine ve kurumlara dava açmış. Peki ne kadar biliyor musunuz? 50 bin lira. Bize açmış 2026'nın Ocak ayında, 100 bin lira. Madem enflasyon bu kadar değil, niye o zaman iki katı bize dava açıyorsunuz? Kendi hesapladığınız enflasyon kadar zam yapın. Enflasyon masalı devam ediyor."

TÜİK bizden tazminat istiyor. Bu tazminatı biz seve seve veririz. 100 bin lirayı kendi üyelerimizden toplarız. Eğer bu 100 bin lirayı alarak bahsettikleri gibi kimseden talimat almadan gerçek enflasyonu açıklayacaklarını söz versinler, biz emin olunuz davaya karşı dava bile açmayız gideriz bizden istedikleri o 100 bin lirayı üyelerimizden toplarız bağışlarla birlikte getiririz kendilerine iade ederiz. TÜİK diyor ki 'biz şeffafız, bizden ne isterseniz, hangi bilgiyi isterseniz veririz'. Geçmiş aylarda Yargıtay'da, Danıştay'da davalar sürdü, iş mahkemelerinde. TÜİK'in yetkilisi geldi dedi ki 'biz bunları size vermek zorunda değiliz'. Bakalım göreceğiz mahkemede de neyi saklıyorlar, neyi gizliyorlar bu halktan? Biz TÜİK'in bu yalanlarını bir kez daha mahkeme salonlarında haykıracağız ve herkes de bunu bir kez daha duyacak."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK'in Enflasyon Verileri Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:12:10. #.0.4#
SON DAKİKA: TÜİK'in Enflasyon Verileri Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.