TÜİK: Kasım Ticaret Satış Hacmi Artışta - Son Dakika
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TÜİK: Kasım Ticaret Satış Hacmi Artışta

TÜİK: Kasım Ticaret Satış Hacmi Artışta

TÜİK'in verilerine göre, 2024 Kasım'da ticaret satış hacmi yıllık %8,7, perakende %16,4 arttı.

13.01.2025 10:43
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(ANKARA) - TÜİK'in, 2024 yılı Kasım ayına ait ticaret satış hacim endeksi verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 8,7, perakende satış hacmi de yıllık yüzde 16,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayına ait ticaret satış hacim endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 5,3, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,4 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi, 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre de yüzde 0,9 artış kaydetti. Bu dönemde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 arttı.

Kaynak: ANKA

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