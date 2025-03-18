TÜİK: Sağlık ve Bakım Hizmetlerine Erişim Sorunları - Son Dakika
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TÜİK: Sağlık ve Bakım Hizmetlerine Erişim Sorunları

Hanelerin %90,4'ü evde sağlık hizmeti alamazken, çocukların %1,5'i ek bakım ihtiyacı duyuyor.

18.03.2025 11:04
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ait "Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık" verilerine göre, hanelerin yüzde 7,8'inde en az bir üyesi uzun dönemli fiziksel veya zihinsel hastalık, sakatlık veya yaşlılık nedeniyle sağlık ve evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duydu. Sağlık ve evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan ailelerin yüzde 90,4'ü ise evde sağlık ve bakım hizmeti alamadı.

TÜİK, 2024 yılına ait "Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık" verilerini açıkladı. Hanelerin yüzde 7,8'i en az bir üyesinin uzun dönemli fiziksel veya zihinsel hastalık, sakatlık veya yaşlılık nedeniyle sağlık ve evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duydu. Sağlık ve evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan hanehalklarının yüzde 9,6'sı, bu fert/fertlerin bakımı için profesyonel sağlık ve bakım hizmeti veren kişilerden, hane tarafından ödenmese dahi (örn; devlet tarafından ödeniyorsa) evde ücret karşılığı bakım hizmetlerine erişebildi. Sağlık ve evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan hanehalklarının yüzde 90,4'ü ise evde sağlık ve bakım hizmeti alamadı.

Çocukların yüzde 1,5'i zorunlu eğitim saatleri dışında profesyonel bakım hizmetine ihtiyaç duydu

Zorunlu eğitim faaliyeti dışında uzmanlaşmış bir kişi veya kurumdan alınan bakım hizmetine veya bu bakım hizmetinden faydalanıp daha fazlasını almaya ihtiyaç duyan 0-12 yaş arasındaki çocukların oranı yüzde 1,5 olarak tahmin edildi. Uzmanlaşmış bir kişi veya kurumdan alınan bakım hizmetine ihtiyaç duyan bu çocukların yüzde 74,7'si maddi yetersizlik, yüzde 21,4'ü hizmet alınacak yerin koşulları ile uyumsuzluğu, yüzde 3,9'unun ise diğer nedenlerle bakım hizmetine ulaşamadığı tespit edildi.

Toplu taşıma harcamaları hanelerin yüzde 5,3'üne çok yük getiriyor

Son 12 ay içerisinde toplu taşıma harcamalarının haneye getirdiği yük incelendiğinde; hanehalklarının yüzde 5,3'üne toplu taşıma harcamasının çok yük getirdiği, yüzde 46,7'sine ise biraz yük getirirken, yüzde 33,6'sına ise yük getirmediği görüldü. Hanehalklarının yüzde 14,4'ünün toplu taşıma harcaması olmadı.

Fertlerin yüzde 2,4'ü kamu kurumunda veya kamu hizmeti alırken ayrımcılığa uğradığını hissetti

Son 12 ay içerisinde 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerden, herhangi bir kamu kurumunda veya kamu hizmeti alırken (yüz yüze, telefon veya e-posta) bir kez bile olsa ayrımcılık hissedenlerin oranı yüzde 2,4 oldu. Son beş yıl içerisinde konut kiralamaya veya satın almaya çalışırken ayrımcılığa uğradığını hissedenlerin oranı ise yüzde 1,1 olarak tahmin edildi. Son 12 ay içerisinde ebeveyn/veli veya öğrenci olarak bir eğitim kurumundan biri ile iletişim kurarken ayrımcılığa uğrayanların oranı yüzde 0,8, kamusal alanlarda (alışveriş merkezi, kafe, restoran vb.) veya eğlence/spor tesislerini kullanırken ayrımcılığa uğradığını hissedenlerin oranı ise yüzde 0,6 oldu.

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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