Tulsi Gabbard'ın İstifası ve Hindu Tarikatı Bağlantısı - Son Dakika
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Tulsi Gabbard'ın İstifası ve Hindu Tarikatı Bağlantısı

22.06.2026 13:27
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Tulsi Gabbard'ın istifası, Hindu tarikatının etkisi ve siyasi direktifler iddialarıyla gündemde.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden (ODNI) istifasını duyuran Tulsi Gabbard'ın siyasi kariyerinin, çocukluktan beri üye olduğu Hindu tarikatının talimatları doğrultusunda şekillenmiş olabileceği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin haberinde, Venezuela ile İran'a yönelik askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmesi sonrası 22 Mayıs'ta eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını duyuran Gabbard'ın siyasi kariyerine ilişkin iddialar kaleme alındı.

Daha önce Gabbard'ın seçim kampanyalarında çalışan kişinin verdiği 25 binden fazla sayfadan oluşan belgelere dayandırılan habere göre, eski direktörün ailesi, çocukluktan beri üyesi olduğu Hindu tarikatında üst düzey makamlarda bulunuyordu.

Chris Butler adlı dini liderin önderliğindeki "Science of Identity Foundation" (SIF) tarikatının eski mensupları, "dış dünyadan izole edildiklerini" ve Butler'ın "hayatlarındaki büyük kararları kontrol ettiğini" savundu.

Gabbard'ın, "gurusu" olarak tanımladığı Butler'ın, nüfuz alanını siyasete genişletmek için yıllarca uğraştığını söyleyen eski üyeler, Gabbard'ın politikadaki yükselişini de bu çabaların ürünü olarak yorumladı.

Gabbard'a direktifler veriliyordu

Butler'ın sekreterleri ve seçkin SIF üyeleriyle iletişimde kullandığı özel e-posta adresleriyle yapılan yazışmalar, Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörü görevinden yıllar önce Demokrat Partili Kongre üyesi olduğu dönemde buradan çok sayıda direktif aldığını gösterdi.

Bu direktifler, Gabbard'ın sunabileceği yasa tasarıları, benimsemesi gereken politikalar, televizyona çıktığında nasıl davranması gerektiği gibi talimatların yanı sıra performansına yönelik "sert" dilli değerlendirmeler içeriyor.

Suriye'yi ele alan çok sayıdaki direktiften Ağustos 2016 tarihlisinde Gabbard'a, Beşşar Esed rejiminin "ABD tarafından devrilmesini engelleme" konusunda taktiksel tavsiyeler veriliyor.

Gabbard'ın Kongredeki faaliyetleri, yazışmalardaki direktiflerle büyük ölçüde uyuşurken medyaya yönelik bazı açıklamalarında kullandığı cümlelerin de kendisinden istenen kelime tercihleriyle örtüştüğü tespit edildi.

Yazışmalarda, Gabbard'a "sahtekar Demokrat Parti üyelerine alternatif olma" görevi verilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın şu an benimsediği bazı politikaların ise o dönemlerde desteklendiği ve Gabbard'a Trump aleyhinde yorumlar yapmamasının telkin edildiği görülüyor.

Gabbard, daha önce Butler'ın kendisine siyasi açıdan akıl hocalığı yapıp yapmadığı sorulduğunda bunu kesin dille reddetmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tulsi Gabbard'ın İstifası ve Hindu Tarikatı Bağlantısı - Son Dakika

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